На Лёни Голикова при столкновении 4-х машин перевернулся микроавтобус

На место вызвали сотрудников ДПС, также скорую. Фото: https://vk.com/spb_today

На место вызвали сотрудников ДПС, также скорую. Фото: https://vk.com/spb_today

Серьезное дорожное пришествие случилось утром 29 мая.

О дорожно-транспортной аварии в Кировском районе Петербурга сообщают очевидцы события в социальной сети. Авария произошла возле одного из домов по улице Лёни Голикова.

Очевидцы сняли видео мест происшествия. В результате ДТП проезд по дороге полностью заблокирован, машины заняли две полосы движения в одну сторону. Также в результате столкновения на бок перевернулся микроавтобус. Вредители и пассажиры получили незначительные травмы, по предварительной информации.

Также очевидцы сообщает, что в результате столкновения никто не погиб.

На место вызвали сотрудников ДПС, также скорую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тосненском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста на пешеходном переходе.