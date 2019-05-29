Остеопороз молодеет и меняет пол

Неожиданные результаты получили ученые, исследовав плотность костной ткани мужчин и женщин в возрасте от 35 до 50 лет.

Выяснилось, что костные расстройства являются более распространенными, чем считались ранее.

Ученые, измерив плотность костной ткани мужчин и женщин в возрасте от 35 до 50 лет, обнаружили, что 28 процентов мужчин имели признаки остеопороза по сравнению с 26 процентами женщин. Результаты удивительны потому, что остеопороз, которым страдают миллионы человек, чаще ассоциируется с женщинами, чем с мужчинами.

«Мы обычно связываем потерю минеральной плотности костей с женщинами в постменопаузе, но наши результаты показали повышенный риск у молодых мужчин»,

— рассказали исследователи изданию The Telegraph.

По словам ученых, почти все участники, у которых обнаружили остеопению, были удивлены результатами.

У 173 участников исследования были отсканированы бедренные кости и поясничные отделы позвоночника, подвергаясь воздействию небольшой дозы радиации для определения минеральной плотности кости (BMD). Исследовательская группа заявила, что пик BMD приходится на 30 лет. Это означает, что молодые люди, у которых нет крепких костей, подвергаются повышенному риску развития остеопороза в более позднем возрасте.

Ученые из Университета Миссисипи (University of Mississippi) заявили, что многие мужчины, принимавшие участие в исследовании, были увлеченными велосипедистами, но эта форма упражнений не способствует улучшению плотности костей.

По их мнению, лучший способ поддерживать достаточный уровень плотности костной ткани МПК — это упражнения с нагрузкой, такие как ходьба, бег и прыжки, умеренный подъем веса также полезен. Но велосипед не дает вертикальной нагрузки, поэтому он фактически бесполезен.

Как отмечают исследователи, хотя сбалансированная диета всегда важна, пациенты зачастую переоценивают ценность кальция в поддержании здоровья костей. По их мнению, кальций играет большую роль, когда кости все еще развиваются. После этого тело начинает полагаться на упражнения с весом, чтобы кости были крепкими.

Ранее в этом году британские ученые объявили, что они исследуют новую методику нанокинг (nanokicking), предназначенную для лечения остеопороза, побуждая стволовые клетки к действию, подвергая их воздействию низкочастотных вибраций.

Университет Стратклайда (University of Strathclyde) планирует опробовать эту методику на пациентах, страдающих от травм позвоночника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умные люди слушают музыку, а те кто поглупее — тексты песен.