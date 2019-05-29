Фестиваль ЗСД: как ограничат движение и как будет проходить

В Петербурге 1 июня будет проходить Фестиваль ЗСД. На один день Западный скоростной диаметр станет открытым для бегунов и велосипедистов, но частично закроется для автомобилистов.

Что такое Фестиваль ЗСД

Фестиваль ЗСД – это массовый забег и велопробег по Западному скоростному диаметру, который начинается днём и завершается вечером. На это время часть ЗСД становится недоступной для автомобильного движения. На стартовой площадке в этот день проходят концерты, мастер-классы и прочие активности для любителей здорового образа жизни.

Старт и для велосипедистов, и для бегунов в 2019 году сделали в одном месте – это площадка у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42. Финиш и чествование бегунов пройдет здесь же. А вот финиш для велосипедистов – это съезд ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Для бегунов есть два варианта маршрута – преодолеть дистанцию в 10 км или принять участие в полумарафоне на 21,1 км.

Как участвовать

Главное – это возрастное ограничение. Участвовать в Фестивале ЗСД можно только с 16 лет. Также организаторы советуют проконсультироваться с врачом, если есть сомнения по поводу своей физической подготовки. Для бегунов регистрация на забег 10,5 км и полумарафон 21,1 км будет идти до 30 мая – она доступна на сайте фестиваля. Для участия нужно оплатить сервисный сбор. Регистрация на велопробег завершена, но сейчас в соцсети события предоставляют дополнительные слоты.

Перед фестивалем участникам нужно приобрести стартовые номера – это можно сделать 29, 30 и 31 мая в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116) на втором этаже. Также стартовые номера можно получить на площадке фестиваля 1 июня, но, конечно, отстояв большую очередь.

Как будет проходить

Фестиваль откроется 1 июня у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте в 14:00. До 16:30 участникам будут выдаваться стартовые номера. В 15:30 начнется музыкальная программа. Также на фестивальной площадке пройдут лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и развлечения для детей. В 17:30 стартуют бегуны, в 21:00 – велосипедисты — они промчатся по ЗСД согласно маршруту. Для уставших или не рассчитавших свои силы предусмотрены автобусы — они будут двигаться рядом с колоннами. После завершения забега и велопробега на площадках финиша состоится награждение, а в 23:30 мероприятие завершится. Полная программа доступна на сайте Фестиваля ЗСД.

Что ждет автомобилистов

В день фестиваля, 1 июня, для автомобилей закроют движение по центральной части ЗСД. Так с 15:00 до 01:00 для машин станет недоступным отрезок от Богатырского проспекта до развязки с набережной Екатерингофки в одном направлении. Съезд на Богатырский проспект останется открытым.

Фестиваль ЗСД первый раз провели в Петербурге в 2018 году. Тогда полюбоваться городом с Западного скоростного диаметра и промчаться по свободной от постоянных машин магистрали пришло около 6 тыс. человек. В этом году заявки на участие подало уже 10 тыс. человек. Организаторами Фестиваля ЗСД выступают интернет-газета «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль северной столицы».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 23 тысячи человек приняли участие в «Большой велопараде – 2019».