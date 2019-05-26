23 тысячи человек приняли участие в «Большой велопараде – 2019»

Участники публикуют в социальных сетях фотографии с марафона и делятся своими впечатлениями.

Сегодня, 26 мая, в Петербурге по улицам города проехало около 23 тысяч велосипедистов. Все они принимали участие в масштабном спортивном мероприятии «Большой велопарад – 2019».

Об сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Участники пишут в соцсетях, что, несмотря на холодный ветер, велосипедный парад прошел на славу.

Среди почетных участников мероприятия: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов принял участие в петербургском велопараде.