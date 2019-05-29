В Петербурге впервые проведут чемпионат мира по рукопашному бою

Фото: h2hfight.tv
Фото: h2hfight.tv

В Петербурге впервые состоится чемпионат мира по рукопашному бою. Спортсмены встретятся в боях с 31 мая по 1 июня на ринге спортивно-развлекательного комплекса «М-1 Арена». Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту.

В турнире примут участие более 200 спортсменов из 40 стран мира. Петербург на чемпионате будут представлять мастера спорта России Артур Раджабов, Марат Шахваледов, Владислав Самонов и кандидат в мастера спорта Юрий Жуков.

Также в состав сборной команды России вошли заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы мира, Европы и России Роман Копылов и Азамат Мурзаканов.

Общероссийская федерация рукопашного боя состоит из 67 региональных отделений, в которых этим видом спорта занимаются более 150 000 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за спортивного мероприятия ограничат движение по ЗСД. «Фестиваль ЗСД» состоится 1 июня.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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