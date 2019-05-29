От Выборгской набережной уплыл причал

Причал отплыл от берега. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербур/ ВК

Причал отплыл от берега. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербур/ ВК

Сегодня днем, 29 мая, в Санкт-Петербурге от Выборгской набережной оторвался причал и отправился в свободное плавание.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Конструкция по неизвестным причинам оторвалась от набережной и значительно отдалилась от берега. В ближайшее время вопрос должны урегулировать.

По данному инциденту пользователи социальных сетей отпускают множество шуток: «Так выглядят увлекательные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга», «Каждый причал в глубине души мечтает стать плотом и отправится в свободное плавание», некотор даже шутливо называют это «новым проектом Сколково — причал-шпион».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в июне в Санкт-Петербурге намерены обновить городскую дорожную разметку.