В июне в Санкт-Петербурге обновят дорожную разметку

Из казны города на дорожные работы уйдет 775 млн рублей.

В июне правительство Санкт-Петербурга обновит дорожную разметку на почти 1,5 тысячах объектов, сообщили в Смольном 29 мая. Для большей части (94%) разметки используют термопластичные и износостойкие материалы, чтобы разметка прослужила дольше.

Сейчас в Санкт-Петербурге нанесли 208 тысяч м2 разметки. Годовой план выполнен на 27% — стоит учитывать, что зимой не могли вести работы. Чаще всего рабочим приходится подновлять разметку на Петроградке, в центре Санкт-Петербурга, на Васильевском острове и на юге города.

Вице-губернатор Эдуард Батанов заметил, что дорожная разметка не только обеспечивает безопасность на дорогах и имеет и эстетическую ценность. На ее обновление из бюджета Петербурга уйдет 775 млн рублей. В трех местах в Петербурге появится “вафельная” разметка. Сначала ее нанесут на пересечении Светлановского и Орбели, а в августе на перекрестке Полюстровский — Пискарёвский и Богатырский — Коломяжский.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге “занизили” дороги для инвалидов.