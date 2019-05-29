Народную, Маяковского и Дальневосточный “занизили” для инвалидов

Работы оценивают представители маломобильных категорий населения Петербурга.

На Народной улице, Дальневосточном проспекте и улице Маяковского проверили работы по занижению бордюра, сообщили в КРТИ 29 мая. Проезды должны были обеспечивать нормальное движение инвалидов и людей в инвалидных колясках.

Изъяны в выполненной работе нашли на улице Маяковского в пяти местах — подрядчик пообещал скоро их устранить.

Работы продолжат, передают в КРТИ: еще около 40 занижений предстоит сдать на Народной, 7 на Дальневосточном и 25 на Маяковского. В КРТИ подчеркивают, что доступную среду для “колясочников” формируют работами на постоянной основе, а результат проверяют представители маломобильных групп населения.

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