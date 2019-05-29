Парк Академика Сахарова “подсушат” и установят освещение

В ближайшее время специалисты комитета по градостроительству и архитектуре дадут рекомендации о дополнительных изысканиях в парке. Фото: https://www.gov.spb.ru

В ближайшее время специалисты комитета по градостроительству и архитектуре дадут рекомендации о дополнительных изысканиях в парке. Фото: https://www.gov.spb.ru

Комитет по благоустройству планирует до июня разобраться с лишней водой на территории зеленой зоны.

Вопрос о наличии лишней воды на территории парка в Калининском районе подняли накануне в комитете по благоустройству. В совещании приняли участие руководитель комитета Владимир Рублевский, а также члены правления совета Санкт-Петербургского Союза общественных организаций инвалидов “Союз Чернобыль” Василий Найда и Николай Бальский, представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, комитета по градостроительству и архитектуре.

Собравшиеся обсуждали одну из лавных тем повестки — “переувлажненность” парка. Подземные воды на территории выходят, так как парк находится в низине.

В ближайшее время специалисты комитета по градостроительству и архитектуре дадут рекомендации о дополнительных изысканиях в парке, которые позволят более детально представить его гидрогеологический режим. В свою очередь в комитете по природопользованию до начала июня предложат меры для борьбы с негативным воздействием вод.

Также в парке планируют установить освещение. В ГУП “Ленсвет” сообщили, что завершают проектирование устройства системы наружного освещения. Приступить к монтажу планируется в следующем году.

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