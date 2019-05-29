Беглов объявит о старте конкурса для молодых кадровиков

Главная цель конкурса - это помощь молодым специалистам построить успешную карьеру. Фото: https://www.gov.spb.ru
Главная цель конкурса - это помощь молодым специалистам построить успешную карьеру. Фото: https://www.gov.spb.ru

Конкурс “Мой город — мои возможности” призван пополнить власть Петербурга молодыми специалистами.

Дорогу молодым — под таким девизом и пройдёт конкурс “Мой город — мои возможности”, о старте которого сегодня объявит временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Главная цель конкурса — это помощь молодым специалистам построить успешную карьеру, но в первую очередь завить о себе. После того как будет определен лучший, он сможет поработать в городском правительстве и узнать, как строится работа изнутри.

Стоит напомнить, что конкурс был инициирован действующим губернатор Петербурга Александром Бегловым для привлечения молодых и энергичных специалистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лето начнется в день петербургского инвестора.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“Мой город - мои возможности” александр беглов кадровая политика конкурс
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Беглов объявит о старте конкурса для молодых кадровиков
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