Беглов объявит о старте конкурса для молодых кадровиков

Конкурс “Мой город — мои возможности” призван пополнить власть Петербурга молодыми специалистами.

Дорогу молодым — под таким девизом и пройдёт конкурс “Мой город — мои возможности”, о старте которого сегодня объявит временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Главная цель конкурса — это помощь молодым специалистам построить успешную карьеру, но в первую очередь завить о себе. После того как будет определен лучший, он сможет поработать в городском правительстве и узнать, как строится работа изнутри.

Стоит напомнить, что конкурс был инициирован действующим губернатор Петербурга Александром Бегловым для привлечения молодых и энергичных специалистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лето начнется в день петербургского инвестора.