Лето начнется в день петербургского инвестора

В Петербурге эксперты обсудят вопросы частного инвестирования и управления личными финансами.

В этом году День петербургского инвестора состоится 1 июня. Частные инвесторы и представители финансового сообщества соберутся в Центре Перемещений во времени KOD на улице Комсомола, 2.

Хедлайнеры мероприятии: Александр Резвяков (независимый частный трейдер), Борис Блохин, Даниил Кораблев и Кирилл Пестов (ПАО Московская Биржа), Наталья Смирнова (независимый финансовый советник).

Также на Дне инвестора выступят: Денис Казымаев (БКС Брокер), Ярослав Кабаков (ФИНАМ), Сергей Хестанов (Открытие Брокер), Лариса Морозова (частный инвестор).

Отмечается, что мероприятие организовано Московской Биржей при поддержке DEREX. Генеральным партнёром выступил БКС Брокер.

Организаторы сообщают, что в ходе мероприятия, параллельно с основной программой, будут работать стенды компаний БКС Брокер, ИК Доход, Финам, где можно получить индивидуальные консультации финансовых экспертов.

На Дне петербургского инвестора также будет организована зона для маленьких посетителей. Участники и их дети смогут посетить VR-кабинки, пройти обучающие программы и присоединиться к занимательным играм.

Принять участие в мероприятии может любой гражданин, при чем, абсолютно бесплатно. Для этого нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте Дня петербургского инвестора.