В Ленобласти с 3 июня начнется акция «Область без наркотиков»

В Ленобласти 3 июня стартует мероприятие «Область без наркотиков».

Администрация Ленинградской области сообщает, что проведение данной акции приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией, который состоится 26 июня. Известно, что «Область без наркотиков» будет проходить до 2 июля, по всей Ленобласти. В рамках акции проведут мероприятия, которые будут способствовать формированию у граждан принципов здорового образа жизни.

Сообщается, что, например, в детских летних лагерях пройдут спортивные кроссы, турниры в различных областях, веселые старты, а также творческие конкурсы, посвященные ЗОЖ. На протяжении всей акции в ней примут участие сотрудники полиции, силовых ведомств, общественные деятели и работники местных администраций.

Отметим, что в течение всего месяца жителям области предоставляется возможность уведомить правоохранительные органы о случаях распространения и употребления запрещенных веществ по номеру 12, телефонам доверия районных отделов МВД или написать «анонимку» в онлайн-сервисе «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».