Умер звезда фильма «Крестный отец» в Лос-Анджелесе

Во вторник, 28 мая, известный американский актер Кармине Кариди ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает в среду, 29 мая, издание «TMZ».

Сообщается, что актер умер в клинике, которая находится в Лос-Анджелесе. Перед смертью Кармине Кариди находился в коме. Он был госпитализирован около месяца назад с травмой спины.

Позже у Кариди стала развиваться пневмония, после которой он впал в кому.

Кармине Кариди известен большому количеству людей преимущественно по фильмам «Крестный отец — 2» и «Крестный отец — 3». В этих картинах Кариди исполнил две различные роли. Во второй части он играл роль бандита Кармине Рогато, а в третьей — главу преступной группировки из Чикаго Альберта Вольпе.

Помимо культового фильма актер снялся ещё более чем в сотне различных фильмов и сериалов. Его профессиональная карьера продолжалась 60 лет.