ФК «Зенит» упразднил должность президента. Александр Медведев теперь гендиректор

Сине-бело-голубыми принято решение упразднить пост президента футбольного клуба. При этом, полномочия Александра Медведева останутся прежними.

О том, что должность президента теперь отменена, а на смену ему приходит генеральный директор, рассказал сам Медведев в ТАСС.

«У нас произведены изменения в корпоративной структуре. Мои полномочия остались неизменными», — прокомментировал экс-президент клуба

Отметим, что Александр Медведев занял должность президента ФК «Зенит» в феврале 2019 года. «У нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть. Неслучайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик», — также поделился новый гендиректор.

Сообщается, что Медведев сказал, что практика ФК «Зенит» в плане корпоративной структуры может послужить сигналом для других спортсменов, и речь не только о футбольных клубах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» праздновали 94-й день рождения. После этого фанаты прошли по улицам Санкт-Петербурга с торжественным парадом.