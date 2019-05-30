Труба на улице Зайцева не прошла испытания на прочность (видео)

Прорыв трубы произошел возле 13 дома в Кировском районе Петербурга.
Накануне сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербург” проводить испытание теплосеть в Кировском районе. Еще одна труба не выдержала испытания. На улице Зайцева прорыв произошел возле дома 13. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.
В результате прорыва трубы вода вытекал на проезжую часть. Также жители жома сообщили, что воду с горячей водой вытекала с такой силой, что заполнила площадь возле всего дома.
“Улица Зайцева, вдоль дома 13. После перекрестка ул. Зайцева с ул. Краснопутиловская, сель пошла”, — пишут очевидцы.
Напомним, что перед стартом нового отопительного сезона представители “Теплосети” проводить профилактические испытания. Сотрудник предупреждают петербуржцев, что в случае обнаружения прорыва, необходимо сообщить в коммунальные службы и не подходить к месту затопления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео).
Видео: https://vk.com/spb_today