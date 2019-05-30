Прокуратура потребовала пересмотреть оправдательный приговор троих, расстрелявших полицейских на стройке в Ленобласти

Все трое были задержаны после оформления дорогостоящих машина на свое имя. Фото: https://pixabay.com

Все трое были задержаны после оформления дорогостоящих машина на свое имя. Фото: https://pixabay.com

Согласно материалам дела, мужчины произвели как минимум 15 выстрелов и похитили 24 млн рублей.

Оправдательный приговор вынесли еще в январе этого года присяжные. В громком деле проходили трое подозреваемых — Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян. Об этом сообщает “Фонтанка”. Следствие предполагало, что они устроили засаду сотрудникам транспортной полиции, которые на служебном автомобиле перевозили деньги, предназначенные для выплаты зарплаты, на строительную площадку девелоперской компании во Всеволожском районе. Злоумышленники произвели как минимум 15 выстрелов.

Один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения. После чего преступники скрылись с смета происшествия и прихватили деньги. Они также подожгли служебный автомобиль и свой.

Все трое были задержаны после оформления дорогостоящих машина на свое имя.

В январе этого года они были полностью отправлены. Однако теперь, прокуратура подала апелляцию. Там сочли вердикт неправомерным и отправили дело на новое рассмотрение.

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