Экс-сотрудники петербургской таможни, проходившие по делу о взятках, остались на свободе

Сами подсудимые свою вину не признали. Фото: https://pixabay.com

Сами подсудимые свою вину не признали. Фото: https://pixabay.com

Суд установил, что за пять лет преступной деятельности, бывшие сотрудники таможни получили в общей сложности около 900 тысяч рублей.

Приговор накануне огласили в Василеостровском суде Петербурга. Бывшие сотрудники Северо-Западного таможенного управления Алексей Полников и Евгений Косолапов проходили по делу о взятках на границе. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам следствия, с 2014 по 2019 года бывшие сотрудники получали взятки от компаний ООО “Аккорд”, ООО “Вектор”, ООО “Мир спортивной пневматики” за беспрепятственный ввоз и оформление товаров. В ходе преступной деятельности мужчины получили порядка 900 тысяч рублей.

Бывший начальник ОКТС Петербургской таможни Алексей Полников был полностью оправдан, а Евгений Косолапов получил 7 лет условно и пятилетний запрет на занятие государственных должностей.

Сами подсудимые свою вину не признали.

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