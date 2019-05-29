Стрелявший в полицейского петербуржец сядет на 10 лет

Сегодня, 29 мая, городской суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по данному делу.

Подсудимый Дмитрий Лосев приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и штрафу в 400 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что 28 февраля прошлого года на Октябрьской набережной обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее 2 выстрелов в сотрудника правоохранительных органов. Стрелял из самозарядного охотничьего ружья 12 калибра. Полицейский оказал сопротивление.

После этого обвиняемый открыл стрельбу по гражданам, с которыми у него возникла ссора на почве случившегося ДТП. Пострадавший выжил.

Лосев признал свою вину и отметил, что убивать никого не был намерен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали банду «щипачей», грабивших интуристов в центре города.