В Петербурге задержали банду «щипачей», грабивших интуристов в центре города

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Петербурге задержана банда карманников, которая орудовала преимущественно в центральном районе города. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К кражам наличных средств и мобильных телефонов оказались причастны пятеро мужчин в возрасте от 23 до 41 года.

По данным полиции Петербурга, во время обыска у злоумышленников обнаружили 74 тысячи рублей, 56 долларов США, 40 фунтов стерлингов, 30 гонконгских доллара, 740 индийских рупий и 38 смартфонов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фармацевт получил условный срок за хищение лекарств на 63 млн.

Как установил суд, Владислав Александров три года получал от аптек препараты по подложным рецептам. Мужчина являлся представителем фармацевтической компании “Рощ-Москва”.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
карманники кража Центральный район
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