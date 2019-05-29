Фармацевт получил условный срок за хищение лекарств на 63 млн

Мужчина 3 года получал от аптек “Рутиксимаб” по подложным рецептам.

Житель Санкт-Петербурга получил условный срок за похищение лекарств на сумму свыше 63 млн рублей, сообщили Gazeta.sPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 мая.

Как установил суд, Владислав Александров три года получал от аптек препараты по подложным рецептам. Мужчина являлся представителем фармацевтической компании “Рощ-Москва”. Ему удалось ввести в заблуждение онкологов и гематологов, которые выписали ему консультативные заключения с лишним объемом препарата “Рутиксимаб” в виде “Мабтеры и Ацеллебии”. Эти заключения Александров отдавал врачам, а те выписывали ему рецепты.

Александров с марта 2012 года по декабрь 2015 года похитил с соучастником 529,4 тысяч мг препарата на сумму 63 млн 680 тысяч рублей. Поскольку он сотрудничал со следствием, ему назначили условный срок на 2 года лишения свободы, сообщили в судах Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что трех врачей Петербурга признали виновными в получении взяток.