Три врача в Петербурге признаны виновными в получении взяток

Три сотрудника ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», а именно — главврач, её заместитель и хирург брали взятки.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Софию Никонову, Алексея Попова и Елену Лашину, которые находились на должностях главного врача, врача-хирурга и врача-профпатолога соответственно, виновными в получении взяток от пациентов, передает издание «Невские Новости».

Подсудимые в октябре 2014 года брали взятки за обнаружение у пациентов болезней, которых те не имели, и распределяли роли между собой. В общей сложности подсудимые получили не менее 260 тысяч рублей в виде взяток.

В отношении Лашиной и Попова выбрана мера пресечения в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком, Никонова должна выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на автодроме «Игора Драйв» при обрушении «лесов» пострадали семь строителей.