Петербуржцы смогут пожаловаться на сотрудников таможни

С собой стоит взять паспорт, сообщают сотрудник таможни. Фото: https://pixabay.com

С собой стоит взять паспорт, сообщают сотрудник таможни. Фото: https://pixabay.com

Акция, в рамках которой петербуржцы смогут высказать свое недовольство, пройдет в июне.

В понедельник, 17 июня, в здании Санкт-Петербургской таможни по адресу на 9-ой линии Васильевского острова состоится акция “На что жалуетесь?”. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Санкт-Петербургской таможни Ольга Ефимова.

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00. Участники смогут подать жалобу, получить консультацию по вопросу возможности обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа и его должностного лица.

С собой стоит взять паспорт, сообщают сотрудник таможни.

Цель акции — повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности, сообщают представители ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-сотрудники петербургской таможни, проходившие по делу о взятках, остались на свободе.