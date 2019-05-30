На российско-эстонской границе пчелы атаковали пешеходный мост, движение на время ограничили

Теперь предприятие по управлению госнедвижимостью на границе ищет пчеловода, который смог бы избавить нейтральную территорию от роя.

О появившемся на нейтральной территории рое пчел, который осложнил работу таможни, сообщают эстонские СМИ, передает РБК. Так, движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, временно ограничено.

Пчелы появились недавно и теперь эстонское предприятие по управлению госнедвижимостью с помощью Департамента окружающей среды начал поиски пчеловода, который смог освободить территорию от насекомых.

Также на время граждан, которые собираются пересекать границу, предупреждают о том, что о необходимости воздерживаться от резких движений. Также сообщается, что работа пограничного пункта идет в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут пожаловаться на сотрудников таможни.