На российско-эстонской границе пчелы атаковали пешеходный мост, движение на время ограничили

Работа пограничного пункта идет в обычном режиме. Фото: https://www.facebook.com
Работа пограничного пункта идет в обычном режиме. Фото: https://www.facebook.com

Теперь предприятие по управлению госнедвижимостью на границе ищет пчеловода, который смог бы избавить нейтральную территорию от роя.

О появившемся на нейтральной территории рое пчел, который осложнил работу таможни, сообщают эстонские СМИ, передает РБК. Так, движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, временно ограничено.

Пчелы появились недавно и теперь эстонское предприятие по управлению госнедвижимостью с помощью Департамента окружающей среды начал поиски пчеловода, который смог освободить территорию от насекомых.

Также на время граждан, которые собираются пересекать границу, предупреждают о том, что о необходимости воздерживаться от резких движений. Также сообщается, что работа пограничного пункта идет в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут пожаловаться на сотрудников таможни.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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