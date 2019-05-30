Семь человек погибли при крушении прогулочного катера в Венгрии

По предварительной информации, на борту не было граждан России. Фото: https://pixabay.com

По предварительной информации, на борту не было граждан России. Фото: https://pixabay.com

Еще 19 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Прогулочное судно затонуло накануне вечером в Будапеште. По последним данным в результате крушения погибли 7 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают РИА. Новости со ссылкой на государственное телевидение Венгрии.

Всего на борту в моменте крушения находились 35 человек — 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Судно было пришвартовано у здания парламента. Крушение произошло после того, как в катер врезалась лодка. Судно полностью затонуло, все пассажиры и члены экипажа оказались в воде.

В данный момент поиском пропавших занимаются профессиональные дайверы. К спасательной операции привлекли военных.

По предварительной информации, на борту не было граждан России, сообщил пресс-аташе посольства России Тигран Гарибян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Будапеште затонуло судно с 30 туристами.