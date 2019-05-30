Склады на Софийской хранили более 15 тысяч бутылок нелегального алкоголя

В данный момент проводятся досудебные проверки и расследование. Фото: https://pixabay.com
В данный момент проводятся досудебные проверки и расследование. Фото: https://pixabay.com

Алкоголь был изъят со складов рынка “Александрия” и передан на временное хранение АО “Росспиртпром”.

Помимо 15 тысяч бутылок алкогольной продукции, также были обнаружены более тысячи литров спирта. Об этом сообщает “Регион online” со ссылкой на представителей Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО и сотрудников УЭБиПК УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Контролирующие органы в ходе проверки не обнаружили в складских помещениях необходимую разрешающую документацию и лицензии.

В данный момент проводятся досудебные проверки и расследование. Пока изъятый алкоголь АО “Росспиртпром” до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Водоканал” опроверг обвинения ГАТИ в незаконности работ на шоссе Революции.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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