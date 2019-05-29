Водоканал опроверг обвинения ГАТИ в незаконности работ на шоссе Революции

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» принес свои извинения перед автовладельцами за временные ограничения дорожного движения по шоссе Революции.
В ведомстве уточнили, что работы проводятся в связи с их необходимостью, для обеспечения холодным водоснабжением жителей домов в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.
По словам «Водоканала» работы направлены на устранение технологического нарушения на водоводе, диаметр которого составляет 14 сантиметров.
Кроме того, отмечается, что 27 мая подрядная организация получила аварийный ордер Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на проведение работ.
Ранее ГАТИ заявила, что данный работы являются самовольными и возбудила дело об административном правонарушении «Водоканала». Организации может получить штраф до 1 миллиона рублей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали банду «щипачей», грабивших интуристов в центре города.