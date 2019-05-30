В Центре Шумакова ребенок погиб из-за падения с кровати

Специалисты центра предупредили мать ребенка, что он не должен находиться на взрослой кровати, однако мать врачей не послушала.

Погибшему ребенку было 9 месяцев. Он находился на лечении в центре трансплантологии в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации печени. В ближайшее время его планировали перевести в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской ДГКБ.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая. Мать ребенка была проинформирована, что младенец не должен находится вне специализированной кровати с бортами, однако эту информацию родительница проигнорировала. В результате ребенок упал с кровати. Об этом сообщают РИА. Новости со ссылкой на сотрудников центра.

Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вся необходимая медицинская помощь была оказана немедленно сотрудниками центра, но спасти младенца не удалось.

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