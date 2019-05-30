Следователи начали поиск женщины, оставившей двух годовалых детей в подмосковном хостеле

Женщина сняла спальное место в хостеле и вышла из него под предлогом взять паспорт.

После этого в хостел она уже не вернулась. Следственный комитет по Люберецкому району Подмосковья возбудили уголовное дело после обнаружения двух годовалых младенцев.

О происшествии сообщили сотрудники хостела. Инцидент произошел 28 мая. Как сообщили сотрудники хостела, неизвестная пришла с двумя годовалыми детьми и попросила предоставить спальное место. После этого под предлогом взять паспорт из машины она вышла из здания и не вернулась.

Дети были направлены в медицинское учреждение. Следователи в свою очередь начали поиск матери и ее возможных родственников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи продолжают поиски родителей, оставивших 7-месячную девочку в частном доме в Красносельском районе Петербурга.