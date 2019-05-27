Следователи продолжают поиски родителей, оставивших 7-месячную девочку в частом доме

Девочку обнаружил родственник хозяина дома в Красносельском районе Петербурга.
В настоящее время следователи предполагают, что родители малышки умышленно оставили ребенка и возбудили уголовное дело по статье “оставление в опасности”. Об этом сегодня сообщают сотрудники Следственного комитета РФ по Петербургу.
Согласно материалам следствия, родители девочки покинули дом 21 мая. Они оставили младенца без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе.
Девочку обнаружил родственники собственника дома, который пришел на плач ребенка. Ребенок был доставлен в детское учреждение, где находится в настоящее время.
Расследование уголовного дела продолжается.
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