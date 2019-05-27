В Кобралово овчарка изувечила трехлетнего малыша

Следственный комитет РФ по Ленобласти возбудил по данному факту уголовное дело.
Следователи теперь выясняют все обстоятельства происшествия, которое случилось 12 мая в поселке 47 региона. Об это сегодня сообщают представители ведомства.
Так, согласно предварительному расследованию, установлено, что инцидент произошел на территории частного дома, расположенного в Гатчинском районе Ленобласти.
Ребенок вместе со своими родственниками находился на территории дома. Собака была на привязи и принадлежит владельцу дома. В ходе медицинского исследования у ребенка было выявлено повреждение, относящееся к тяжкому вреду здоровья. Животное покусало голову ребенка.
После происшествия ребенок был доставлен в приемный покой Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им.А.К.Раухфуса.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан пенсионер, застреливший собак из охотничьего ружья.