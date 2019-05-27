В Ленобласти задержан пенсионер, застреливший собак из охотничьего ружья

Правоохранительные органы задержали пожилого мужчину за жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел накануне в поселке Кутузовское в Приозерском районе Ленинградской области. В полицию обратился местный житель и сообщил, что у дома 3 по Ладожской улице пенсионер стреляет по животным. Об этом сегодня рассказали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 1961 года рождения из своего охотничьего ружья застрелил три собаки. Прибывшими на место сотрудниками полиции указанный гражданин задержан на месте происшествия.

Ружье было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев.