МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России сократило список потенциально опасных пород собак с 71 до 13. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, на основе предложений, поступивших из общественных организаций и федеральных органов, в проект были внесены изменения.

Полный обновленный перечень потенциально опасных пород собак размещен на портале нормативных правовых актов.

В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, волко-собачьи, питбульмастиф и др.

В пояснительной записке объясняется, что в список запрещенных для выгула без намордника собак попали породы, используемые для травли, а также «не селекционированных на лояльность к человеку».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ученые восстановили облик собаки каменного века.