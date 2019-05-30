В группировке лжесантехников, обманывающих пожилых, было более 60 человек

Пострадали от мошеннической деятельности около 100 человек. Фото: https://pixabay.com

Пострадали от мошеннической деятельности около 100 человек. Фото: https://pixabay.com

Сеть “сантехников” орудовала во многих регионах России. По данному дело обыски проходили Петербурге, Москве, Тверской и Московской областях.

Как сообщают сотрудники МВД России, в результате обысков и проверок, были задержаны фигуранты преступной деятельности. Лжесантехники навязывали жильцам домов услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

Преступники своими жертвами делали одиноких стариков. Также сообщается, что стариков обманывали, используя методы психологического воздействия. Аферисты сообщали о капремонте сетей и необходимости замены труб в квартирах.

Всего было задержано 60 человек. Пострадали от мошеннической деятельности около 100 человек.

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