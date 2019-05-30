В деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый

Подозреваемый помещен под домашний арест. Фото: Фото: Телеканал “Санкт-Петербург”
Подозреваемый помещен под домашний арест. Фото: Фото: Телеканал “Санкт-Петербург”

Им оказался преподаватель ВКА имени Можайского.

По предварительной версии, которая стала известна “Коммерсанту” благодаря источнику близкому к военным следователям, проводящим расследование, преподаватель академии может быть виновным во взрыве.

По версии следователей, мужчина принес в академию самодельную бомбу. Ее он собрал сам и решил проявить героизм, обезвредив ее демонстративно. В результате бомба взорвалась, а сам преподаватель получили контузию. Лечение он проходил около месяца, также мужчина восстанавливал слух, который полностью потерял при взрыве.

Преподаватель — бывший сапер, ему уже предъявлены обвинения, и он помещен под домашний арест.

Преступление квалифицировали как “хищения взрывчатки с использованием служебного положения” и “незаконную перевозку и хранение взрывчатых веществ”.

Напомним, взрыв в академии произошел 2 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый
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