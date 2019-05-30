Командир бригады ВСУ погиб при крушении вертолета на Украине

Также погибли еще три члена экипажа.
Происшествие случилось в Ровенской области. Там разбился вертолет Ми-8. Информация о происшествии была опубликована на странице Сухопутных сил Украины на соцсети Facebook.
Происшествие случилось еще накануне вечером. Крушение вертолет потерпел возле села Сестрятин.
Среди погибших — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.
Причины катастрофы сейчас выясняют спасатели, сотрудники правоохранительных органов и комиссия Министерства обороны, сообщают РИА. Новости.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семь человек погибли при крушении прогулочного катера в Венгрии.