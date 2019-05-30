В Петербурге за сутки угнали 5 дорогостоящих иномарок

Вчера, 29 мая, в полицию Петербурга обратились пять жителей города с заявлениями о том, что их автомобили похищены. По всем преступлениям возбуждены уголовные дела по ст. 158 ч. 4 п. <б> УК РФ.

Так, 29 мая в полицию обратился 33-летний гражданин с сообщением о том, что от дома № 13 по улице Шаврова неизвестный злоумышленник угнал его автомобиль Hyundai Genesis. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

В этот же день 28-летний мужчина написал заявление о пропаже от дома 54 по Красносельскому шоссе принадлежащего ему автомобиля Hyundai Tucson. Сумма ущерба составила один миллион 850 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районе Петербурга от дома №13 по Грузовому проезду неизвестные похитили автомобиль марки Volvo FM, стоимостью три миллиона рублей.

Автомобиль Toyota Camry не обнаружил его владелец у дома №58 по улице Варшавской. Сумма ущерба составила один миллион 150 тысяч рублей.

В Василеостровском районе угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado от дома №14 по улице Вадима Шефнера стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в кювете на Приморском шоссе нашли труп.