В кювете на Приморском шоссе нашли труп

В Курортном районе Петербурга обнаружили бездыханное тело мужчины. Труп лежал в кювете на Приморском шоссе.

Как стало известно Gazeta.SPb, на теле мужчины были следы от травм, часто встречающихся у людей, попавших в ДТП. Помимо этого, эксперты извлекли из тела осколки черного цвета.

Труп отправили в морг для установления точной причины смерти.

Отмечается, что личность пострадавшего установлена. На месте происшествия полицейскими были обнаружены паспорт, мобильный телефон и банковская карта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что после столкновения “ВАЗ 2115” и Renault Laguna на Афонской улице реанимация забрала водителя ВАЗ. Дорожно-транспортная авария произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга.