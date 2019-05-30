После столкновения “ВАЗ 2115” и Renault Laguna на Афонской улице реанимация забрала водителя ВАЗ

Машины столкнулись на пересечении улиц Афонской и Щербакова. Фото: https://pixabay.com
Машины столкнулись на пересечении улиц Афонской и Щербакова. Фото: https://pixabay.com

Дорожно-транспортная авария произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга.

Столкновение произошло около 17:20, сообщают в Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По информации ГИБДД машины столкнулись на пересечении улиц Афонской и Щербакова. За рулет Renault Laguna находился водитель 1995 года рождения, водителям же отечественной машины был гражданин 1996 года рождения.

Водитель иномарки ехал по второстепенной дороги от Новоколомяжского проспекта в сторону Афонской. При выезде на нерегулируемый перекресток он столкнулся с ВАЗ 2115. Второй автомобиль в этот момент ехал по Афонской улицы в сторону Вербной.

Водитель ВАЗ с места ДТП был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Гапсальской свою поездку завершил очередной разбитый каршеринг.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп приморский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подписал закон, разрешающий россиянам с ВИЧ усыновлять детей
После столкновения “ВАЗ 2115” и Renault Laguna на Афонской улице реанимация ...
На Гапсальской свою поездку завершил очередной разбитый каршеринг
В ФК “Зенит” упразднили должность президента клуба
Гонщик на BMW со скоростью вылетел в кювет на Приморском шоссе
На улице Гоголя в Стрельне спасатели около двух часов тушили пожар в квартире
На российско-эстонской границе пчелы атаковали пешеходный мост, движение на ...
Петербуржцы смогут пожаловаться на сотрудников таможни