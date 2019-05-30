После столкновения “ВАЗ 2115” и Renault Laguna на Афонской улице реанимация забрала водителя ВАЗ

Дорожно-транспортная авария произошла накануне вечером в Приморском районе Петербурга.

Столкновение произошло около 17:20, сообщают в Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По информации ГИБДД машины столкнулись на пересечении улиц Афонской и Щербакова. За рулет Renault Laguna находился водитель 1995 года рождения, водителям же отечественной машины был гражданин 1996 года рождения.

Водитель иномарки ехал по второстепенной дороги от Новоколомяжского проспекта в сторону Афонской. При выезде на нерегулируемый перекресток он столкнулся с ВАЗ 2115. Второй автомобиль в этот момент ехал по Афонской улицы в сторону Вербной.

Водитель ВАЗ с места ДТП был госпитализирован.

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