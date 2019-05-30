На Гапсальской свою поездку завершил очередной разбитый каршеринг

О пострадавших информация на поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших информация на поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортной аварии в Кировском районе Петербурга сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

В Кировском районе Петербурга произошла очередное ДТП с автомобилем каршерингового сервиса “Делимобиль”.

“На Гапсальской, на остановке закончилась аренда:»Делимобиль», — сообщили в соцсети в группе “ДТП и ЧП. Петербург”.

Дорожное происшествие случилось вечером 29 мая. В группе также разместили снимки с места аварии. Водитель арендованного автомобиля въеха на пешеходную хону и повредил колеса автомобиля. Машина также получила вмятины и частично потеряла детали.

Был ли на месте ДТП водитель или скрылся с места происшествия, как иногда это делают водители арендованных автомобилей, не сообщается.

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