На Гапсальской свою поездку завершил очередной разбитый каршеринг

О дорожно-транспортной аварии в Кировском районе Петербурга сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.
В Кировском районе Петербурга произошла очередное ДТП с автомобилем каршерингового сервиса “Делимобиль”.
“На Гапсальской, на остановке закончилась аренда:»Делимобиль», — сообщили в соцсети в группе “ДТП и ЧП. Петербург”.
Дорожное происшествие случилось вечером 29 мая. В группе также разместили снимки с места аварии. Водитель арендованного автомобиля въеха на пешеходную хону и повредил колеса автомобиля. Машина также получила вмятины и частично потеряла детали.
Был ли на месте ДТП водитель или скрылся с места происшествия, как иногда это делают водители арендованных автомобилей, не сообщается.
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