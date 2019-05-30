Гонщик на BMW со скоростью вылетел в кювет на Приморском шоссе

Девушка и мужчина, находившиеся в иномарке, живы. Фото: https://vk.com/spb_today

Девушка и мужчина, находившиеся в иномарке, живы. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что водитель ехал на скорости 200 км/ч.

О дорожно-транспортном происшествии сообщил накануне очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. По словам свидетелей ДТП, серьёзна дорожная авария произошла на Приморском шоссе в Приморском районе Петербурга.

Водитель на скорости ехал из пригорода в сторону Петербурга и задел Mercedes.

“Скорость BMW было 200км/ч”, — пишут свидетели ДТП.

Водитель BMW вылетел с проезжей части и перевернулся.

Также поступила информация, что никто в ДТП не погиб. Девушка и мужчина, находившиеся в иномарке, живы.

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