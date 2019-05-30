На улице Гоголя в Стрельне спасатели около двух часов тушили пожар в квартире

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 03:43.
Спасатели Петербурга получили ночью 30 мая сообщение, что в доме 6 по улице Гоголя горит квартира. Пожарные выехали в Стрельну, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.
Для ликвидации пожара в Петродворцовый районе Петербурга приехали три единицы техники и 11 человек личного состава.
На месте пожарные выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Там загорелась комната площадью 6 квадратных метров. В результате возгорания обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.
Пожар удалось ликвидировать в 05:05. Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поезде Петербург-Хельсинки случилось задымление.