На улице Гоголя в Стрельне спасатели около двух часов тушили пожар в квартире

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 03:43.

Спасатели Петербурга получили ночью 30 мая сообщение, что в доме 6 по улице Гоголя горит квартира. Пожарные выехали в Стрельну, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Для ликвидации пожара в Петродворцовый районе Петербурга приехали три единицы техники и 11 человек личного состава.

На месте пожарные выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Там загорелась комната площадью 6 квадратных метров. В результате возгорания обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 05:05. Сведения о пострадавших уточняются.

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