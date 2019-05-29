В поезде Петербург-Хельсинки случилось задымление

В пятом вагоне скоростного поезда «Аллегро», которые следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Хельсинки, произошло сильное задымление.

Задымление было вызвано коротким замыканием, которое заметил машинист поезда, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора.

Было зафиксировано, что в потолочной электрике случилось короткое замыкание. Однако информация о пожаре не подтвердилась, в связи с чем поезд продолжил движение.

В результате инцидента никто не пострадал. К тому же, поезд прибыл в Хельсинки с задержкой.

Поезд «Аллегро» остановился в 21:49 на станции Белоостров. Остановка была необходима по техническим причинам. Скоростной поезд прибыл в пункт назначение с опозданием в 28 минут, сообщили Gazeta.SPb в ОЖД.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лахтинском проспекте БМВ перевернулся в результате ДТП.