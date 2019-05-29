На Лахтинском проспекте БМВ перевернулся в результате ДТП

Пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, в среду, 29 мая, около 21:50 часов вечера около дома 149 по Лахтинскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария.

Автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 26-летний мужчина, совершил столкновение с автомобилем марки «БМВ 320», сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения «БМВ 320» перелетел через обочину, врезался в дерево и перевернулся. Водитель данного транспортного средства получил травмы средней степени тяжести, а пассажир — 24-летняя девушка — находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка для установления обстоятельств аварии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла дорогу. Есть пострадавшие.