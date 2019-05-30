В Петербурге продолжают расследование по делу о покушении на убийство ребенка

СК России по Петербургу продолжает расследование по делу о покушении на убийство ребенка.

По данным следствия, родители 7-месячного ребенка оставили его 21 мая 2019 года без присмотра, ухода и питания в частном доме и ушли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Девочку случайно нашел родственник собственника дома, услышав ее плач. После этого ребенок был доставлен в детское учреждение, где находится в настоящее время.

Родители девочки длительное время скрывались от сотрудников правоохранительных органов, неоднократно меняя сим-карты своих мобильных телефонов.

В результате по подозрению в совершении указанного преступления полицейским удалось задержаны мать девочки, 1998 года рождения и ее отца 1990 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявления им обвинения.

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