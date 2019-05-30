В больницу Токсово доставили молодую женщину, изрезанную неизвестными на улице

По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Женщина получила колото-резанные ранения. Врачи сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел еще 28 мая, тогда в медучреждение Токсово и была доставлена изрезанная женщина. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Телефонограмма из больницы поступила 29 мая около 04:38. Стало известно, что инцидент произошел у дома 13 по улице Красноборска в деревне Лесколово. По предварительной версии, на пострадавшую напали с ножом неизвестные.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигрант самостоятельно добрался до больницы после жестокого избиения в Курортном районе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожский район происшествие
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