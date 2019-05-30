Мигрант самостоятельно добрался до больницы после жестокого избиения в Курортном районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

В больницу иностранец обратился накануне около 01:20.

О происшествии сотрудники правоохранительных органов узнали из медучреждения. Сотрудники больницы, куда обратился мигрант, сообщили в телефонограмме, что в приемный покой с тяжкими телесными повреждениями самостоятельно обратился 40-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший рассказал, что его 29 июня около часа ночи у дома 15 по улице Токарева в Курортном районе Петербурге избили неизвестные. По факту получения травм проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дунайском проспекте несовершеннолетняя отравилась неизвестными веществами.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
курортный район происшествие
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