Мигрант самостоятельно добрался до больницы после жестокого избиения в Курортном районе

В больницу иностранец обратился накануне около 01:20.

О происшествии сотрудники правоохранительных органов узнали из медучреждения. Сотрудники больницы, куда обратился мигрант, сообщили в телефонограмме, что в приемный покой с тяжкими телесными повреждениями самостоятельно обратился 40-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший рассказал, что его 29 июня около часа ночи у дома 15 по улице Токарева в Курортном районе Петербурге избили неизвестные. По факту получения травм проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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