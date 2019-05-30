На Дунайском проспекте несовершеннолетняя отравилась неизвестными веществами

Полиция начала выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента в квартире на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга. О происшествии правоохранительным органам сообщили в медицинском учреждении накануне.

К ним поступила молодая девушка 178 лет в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, девушка отравилась веществами. Установить, что это были за вещества, пока не получилось.

По факту отравления проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в кювете на Приморском шоссе нашли труп.