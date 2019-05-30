В Ленобласти ликвидируют последствия бури

В городах и поселках Ленинградской области продолжаются работы по ликвидации последствий бури, которая накрыла регион в ночь с 29 на 30 мая.

Больше всех пострадал Киришский район, где шквалистый ветер повалил на землю деревья, что послужило причиной отключения электричества.

Ликвидацией последствий бури занимается ПСП МКУ «УЗНТ», отдел благоустройства МП «ЖХ», филиал ПАО «Ленэнерго» и «Тихвинские электрические сети». Ремонтные работы планируется окончить в течение дня.

Единичные случаи падения деревьев зафиксированы также в Тосненском, Волховском, Лодейнопольском районах и Тихвине. Отключения электроэнергии из-за обрыва проводов были краткосрочными, на ряде объектов восстановительные работы продолжаются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сильный ветер повалил строительный забор на Херсонской улице. Строительная конструкция упала на проезжую часть рядом с трамвайными путями.