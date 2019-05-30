В Петербург не пустили почти 20 тонн тихоокеанских креветок

Тихоокеанские креветки. Фото: Фото: Рixabay
Тихоокеанские креветки. Фото: Фото: Рixabay

Россельхознадзор по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в порту «Усть-Луга» задержали 19,61 тонны очищенных варёно-мороженных креветок. Груз прибыл в порт теплоходом из Эквадора.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что информации о дате выработки продукции не соответствовала заявленной информации в ветеринарном сертификате страны-экспортёра и указанной на коробках с товаром.

Должностными лицами Управления были составлены протоколы об административном правонарушении. Россельхознадзор приостановил движение груза до предоставления разъяснений ветеринарной службой Эквадора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Псковская таможня уничтожила 3,5 тонны «санкционного» товара. Два грузовых автомобиля были задержаны сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
креветки Россельхознадзор таможня
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