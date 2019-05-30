«Резиновую квартиру» во Фрунзенском районе прикрыла прокуратуре

Всего за два месяца владелец квартиры смог прописать там более 30 нелегалов.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Мужчину обвинили в том, что он с декабря 2018 года по февраль 2019 года зарегистрировал в своей квартире, расположенной во Фрунзенском районе, 32 иностранных гражданина. Преимущественно иностранцы приехали из Республик Таджикистана и Узбекистана.

Но как водится, иностранцы не проживали по месту регистрации. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 3-х лет лишения свободы.

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